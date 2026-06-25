ВСУ получит новый дрон «Sweetheart» от компании «Генерал Черешня»

Казалось бы, стоит ли придавать слишком большое значение появлению на оснащении ВСУ очередного беспилотного летательного аппарата, которых и так на вооружении украинской армии десятки, если не сотни типов? Но тут дело не только в дальности полета или весе очередного БЛА.