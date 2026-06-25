ВСУ получит новый дрон «Sweetheart» от компании «Генерал Черешня»

Украинская компания «Генерал Черешня» представила новый БЛА «Sweetheart», созданный для ведения разведки в тылу противника. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как поступление этого аппарата на оснащение ВСУ повлияет на ход военных действий.
Название очередного украинского БЛА «Sweetheart» можно перевести с английского как «возлюбленная», «зазноба», «душечка», «голубушка». По мнению разработчиков, этот дрон отвечает актуальным потребностям современного поля боя, обеспечивая мобильность, автономность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и доступную стоимость.
«Современная война нуждается в массовых технологических решениях. Мы поставили перед собой задачу создать самолет-разведчик, который будет доступным, простым в использовании и одновременно способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника. Именно таков наш “Sweetheart”, — отметил основатель компании “Генерал Черешня” Ярослав Гришин.
Как сообщают украинские СМИ, одним из ключевых преимуществ нового БЛА стало отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для его запуска.
«Sweetheart» отправляется в полет простым толчком из руки, не требуя катапульты или специальных пусковых систем. Аппарат весит всего 4 кг при размахе крыла 1,7 м, может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 150 км.
Беспилотник оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Отдельное внимание разработчики уделили защищенности систем связи от организованных радиопомех со стороны противника. Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность аппарата. Начиная с высоты 50−70 метров, этот БЛА практически не слышен с земли, что усложняет его обнаружение противником.
Казалось бы, стоит ли придавать слишком большое значение появлению на оснащении ВСУ очередного беспилотного летательного аппарата, которых и так на вооружении украинской армии десятки, если не сотни типов? Но тут дело не только в дальности полета или весе очередного БЛА.
Рассуждая с общестратегических позиций, следует отметить, что противник в настоящее время, судя по всему, отказался даже от идеи одержать верх в вооруженном противоборстве на земле ввиду ее явной бесперспективности (подробно об этом ранее писала «Газета.Ru»).
И в Киеве весьма некритично относятся к утрате очередного населенного пункта или нескольких квадратных километров своей территории. В окружении президента Владимира Зеленского, есть основания полагать, не считают эти факторы определяющими в ходе ведения боевых действий.
Центр тяжести вооруженного конфликта сегодня находится в воздухе.
И именно за счет массированного применения тысяч (и в недалеком будущем десятков тысяч) беспилотных летательных аппаратов (а также крылатых и в недалеком будущем баллистических ракет) противник намерен добиться своих политических целей в этом вооруженном противоборстве.
И нельзя сказать, что перенос акцента в ведении военных действий таким образом не дает врагу результата. Самый свежий случай — удар БЛА ВСУ по Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Возник пожар, работают экстренные службы.
Только за последние дни вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Бугульмы, Ульяновска, Самары, Пензы, Саратова, Сочи, Ярославля, Геленджика. И это в разгар отпускного сезона. И приведенный перечень аэропортов, заметим, далеко не полный.
В Крым сократят количество поездов — ежедневно будут курсировать только семь составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение принято оперативным штабом Республики Крым совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой. Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию.
Во многих городах и регионах России объявление сигналов «Беспилотная опасность» («не подходите к окнам, избегайте открытых пространств») и «Воздушная тревога» осуществляется по несколько раз за ночь.
Таким образом, ведение специальной военной операции (и это без всякого преувеличения) перешло в новую фазу, и в настоящее время самое главное — не дать развиваться ситуации на фронтах и в тылу в направлении, выгодном для противника.
Что для этого надо сделать, говорилось уже не раз. Ситуация требует радикального пересмотра форм и способов применения Вооруженных сил России. За ведение военных действий надо приниматься со всей возможной решительностью и привлекать к решению боевых и оперативных задач все имеющиеся силы и средства, вплоть до применения специального оружия.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),