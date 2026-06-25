Бернем обогнал Фаража как кандидат на пост премьера Британии

Согласно результатам, 43% респондентов считают, что Бернем справится с ролью премьера. В то же время лишь 23% опрошенных хотели бы видеть на этом посту Фаража. Для сравнения: в мае разрыв между действующим премьером Киром Стармером и Фаражем составлял 10 процентных пунктов. Теперь же между Бернемом и Фаражем он достиг 20 пунктов.