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Бернем обогнал Фаража как кандидат на пост премьера Британии

Экс-мэр Манчестера, лейборист Энди Бернем, который заявил о желании стать премьер-министром Великобритании, заметно опережает по популярности главу правой партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджела Фаража. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на опрос компании YouGov.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

Согласно результатам, 43% респондентов считают, что Бернем справится с ролью премьера. В то же время лишь 23% опрошенных хотели бы видеть на этом посту Фаража. Для сравнения: в мае разрыв между действующим премьером Киром Стармером и Фаражем составлял 10 процентных пунктов. Теперь же между Бернемом и Фаражем он достиг 20 пунктов.

Кроме того, возможное премьерство Бернема получило больше поддержки, чем кандидатуры лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок, главы Зеленой партии Англии и Уэльса Зака Полански и лидера Либеральных демократов Эда Дейви.

В июне Кир Стармер заявил о своем уходе в отставку. На его место, как ожидается, придет Энди Бернем, который ранее занимал пост мэра Манчестера. На данный момент Бернем — единственный политик, официально подтвердивший намерение бороться за пост главы Лейбористской партии, а вместе с ним и за кресло премьер-министра. Прием заявок от желающих участвовать в гонке начнется 9 июля.

Тем временем Найджел Фараж выступил с заявлением: после того как Стармер сообщил о планах сложить полномочия, в стране необходимо провести всеобщие выборы.

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