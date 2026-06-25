Бернем обогнал Фаража как кандидат на пост премьера Британии

Согласно результатам, 43% респондентов считают, что Бернем справится с ролью премьера. В то же время лишь 23% опрошенных хотели бы видеть на этом посту Фаража. Для сравнения: в мае разрыв между действующим премьером Киром Стармером и Фаражем составлял 10 процентных пунктов. Теперь же между Бернемом и Фаражем он достиг 20 пунктов.
Кроме того, возможное премьерство Бернема получило больше поддержки, чем кандидатуры лидера оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок, главы Зеленой партии Англии и Уэльса Зака Полански и лидера Либеральных демократов Эда Дейви.
В июне Кир Стармер заявил о своем уходе в отставку. На его место, как ожидается, придет Энди Бернем, который ранее занимал пост мэра Манчестера. На данный момент Бернем — единственный политик, официально подтвердивший намерение бороться за пост главы Лейбористской партии, а вместе с ним и за кресло премьер-министра. Прием заявок от желающих участвовать в гонке начнется 9 июля.
Тем временем Найджел Фараж выступил с заявлением: после того как Стармер сообщил о планах сложить полномочия, в стране необходимо провести всеобщие выборы.