МИД: Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Петербурге

«(Послу Румынии в России К. Истрате. — RT) вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения», — говорится в пресс-релизе.
В МИД назвали указанные меры ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.
25 июня посол Румынии прибыл в МИД России для оглашения ответных мер за закрытие российского генконсульства в Констанце.
В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.
Румыния из-за инцидента приняла решение закрыть генеральное консульство России в Констанце.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что никто не может сказать о принадлежности беспилотника, упавшего в Румынии, пока не будет проведена экспертиза.