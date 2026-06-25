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МИД: Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Петербурге

Россия в ответ на действия Румынии закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге и объявляет румынского генерального консула персоной нон грата, сообщает российский МИД.

Источник: РИА "Новости"

«(Послу Румынии в России К. Истрате. — RT) вручена нота Министерства об объявлении persona non grata Генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения», — говорится в пресс-релизе.

В МИД назвали указанные меры ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

25 июня посол Румынии прибыл в МИД России для оглашения ответных мер за закрытие российского генконсульства в Констанце.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.

Румыния из-за инцидента приняла решение закрыть генеральное консульство России в Констанце.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что никто не может сказать о принадлежности беспилотника, упавшего в Румынии, пока не будет проведена экспертиза.

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