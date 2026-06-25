Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent: Такер Карлсон заявил, что война с Ираном покончит с MAGA

Американский журналист Такер Карлсон считает, что война в Иране станет «концом» Дональда Трампа как влиятельной фигуры в американской политике, поскольку непопулярный конфликт продолжает сказываться на рейтинге президента.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ярый консервативный комментатор, который на этой неделе официально вышел из Республиканской партии, в начале конфликта предупреждал Трампа, что он может навредить его репутации, пишет британское издание Independent.

Конечно, это конец… и я говорил ему об этом в феврале. Я сказал то, что он и так знал… Трамп умен, и я не сказал ему ничего такого, чего бы он не знал и не понимал… Он тоже разбирается в большой политике.

Такер Карлсон
американский журналист

Согласно опросу, проведенному Economist и YouGov, рейтинг одобрения Трампа на этой неделе составил всего 37%. Почти 60% опрошенных не одобряют действия президента, а 5% пока не определились со своим отношением к нему, отмечает Independent.

На вопрос о том, как этот конфликт повлияет на будущее движения Трампа MAGA, Карлсон ответил, что с ним «покончено».

У движения MAGA нет будущего. Война в конечном счете его уничтожит.

Такер Карлсон
американский журналист

Карлсон сказал, что предупреждал Трампа о том, что его политическим наследием станет война в Иране. Он напомнил президенту о том, что все, чем запомнился Джордж Буш — младший, — это вторжение в Ирак в 2003 году и финансовый кризис 2008 года.

И с тобой будет так же…. Ты станешь тем самым парнем, который развязал войну в Иране. Он это знал. Черт, он это знал. Но все равно сделал это.

Такер Карлсон
американский журналист

Independent напоминает, что в 2024 году Карлсон активно поддерживал Трампа, но после начала войны в Иране извинился за то, что «вводил людей в заблуждение», заявив, что делал это непреднамеренно. Он неоднократно критиковал войну, утверждая, что она ведется по указке Израиля в ущерб американцам.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше