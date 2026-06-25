Independent: Такер Карлсон заявил, что война с Ираном покончит с MAGA

Конечно, это конец… и я говорил ему об этом в феврале. Я сказал то, что он и так знал… Трамп умен, и я не сказал ему ничего такого, чего бы он не знал и не понимал… Он тоже разбирается в большой политике.
Согласно опросу, проведенному Economist и YouGov, рейтинг одобрения Трампа на этой неделе составил всего 37%. Почти 60% опрошенных не одобряют действия президента, а 5% пока не определились со своим отношением к нему, отмечает Independent.
На вопрос о том, как этот конфликт повлияет на будущее движения Трампа MAGA, Карлсон ответил, что с ним «покончено».
У движения MAGA нет будущего. Война в конечном счете его уничтожит.
Карлсон сказал, что предупреждал Трампа о том, что его политическим наследием станет война в Иране. Он напомнил президенту о том, что все, чем запомнился Джордж Буш — младший, — это вторжение в Ирак в 2003 году и финансовый кризис 2008 года.
И с тобой будет так же…. Ты станешь тем самым парнем, который развязал войну в Иране. Он это знал. Черт, он это знал. Но все равно сделал это.
Independent напоминает, что в 2024 году Карлсон активно поддерживал Трампа, но после начала войны в Иране извинился за то, что «вводил людей в заблуждение», заявив, что делал это непреднамеренно. Он неоднократно критиковал войну, утверждая, что она ведется по указке Израиля в ущерб американцам.