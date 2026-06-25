Вэнс раскрыл подробности об инициативах Ирана на переговорах

При этом политик подчеркнул, что его не устраивают параллели между СВПД и подписанным сторонами меморандумом о взаимопонимании. «Меморандум — гораздо более декларативный документ, чем СВПД», — пояснил вице-президент, добавив, что этот документ лишь задает вектор для будущих соглашений.
Кроме того, Вэнс сообщил о формировании между США и Ираном специального канала экстренной связи. Этот механизм призван предотвращать прямые столкновения.
«Мы это сделали. Иранцы сказали: “Отлично, мы отправим кого-то из Корпуса стражей Исламской революции в Дохе для диалога с кем-то из Центрального командования ВС США”. И так мы будем решать разногласия», — объяснил он.
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