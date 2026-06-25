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Вэнс раскрыл подробности об инициативах Ирана на переговорах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл детали позиции Ирана на переговорах с Вашингтоном. По его словам, Тегеран предложил пойти дальше условий, закрепленных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), и согласиться на более жесткий контроль своей ядерной программы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Предлагали вещи, радикально отличающиеся от СВПД: более тщательный режим инспекций и ликвидацию оставшихся у Ирана запасов обогащенного урана», — заявил Вэнс в интервью изданию Unherd.

При этом политик подчеркнул, что его не устраивают параллели между СВПД и подписанным сторонами меморандумом о взаимопонимании. «Меморандум — гораздо более декларативный документ, чем СВПД», — пояснил вице-президент, добавив, что этот документ лишь задает вектор для будущих соглашений.

Вэнс считает, что Иран стремится кардинально перестроить свои отношения не только с США, но и со всем миром. Впрочем, как признался сам политик, он не берется предсказывать, к чему в итоге приведет этот процесс.

Кроме того, Вэнс сообщил о формировании между США и Ираном специального канала экстренной связи. Этот механизм призван предотвращать прямые столкновения.

«Мы это сделали. Иранцы сказали: “Отлично, мы отправим кого-то из Корпуса стражей Исламской революции в Дохе для диалога с кем-то из Центрального командования ВС США”. И так мы будем решать разногласия», — объяснил он.

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