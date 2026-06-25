Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

По словам Лукашенко, он «прямо сказал»: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер.
На эти слова Минск получил ответ, добавил Лукашенко. «Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», — рассказал Лукашенко.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше