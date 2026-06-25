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Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает БЕЛТа.

Источник: РБК

По словам Лукашенко, он «прямо сказал»: «Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил белорусский лидер.

На эти слова Минск получил ответ, добавил Лукашенко. «Президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», — рассказал Лукашенко.

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