Правительство Финляндии направит €40 млн на ПВО для ВСУ

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен пояснил, как именно сработает механизм. «Поддержка, предоставляемая в рамках инициативы PURL, значительно укрепит противовоздушную оборону Украины, особенно в этот критический период. Финляндия привержена долгосрочной поддержке Украины, которая включает в себя несколько различных элементов, в том числе, помимо инициативы PURL, программу развития отечественной оборонной промышленности и передачу запасов Сил обороны», — отметил он.