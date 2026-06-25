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Правительство Финляндии направит €40 млн на ПВО для ВСУ

Правительство Финляндии направит еще 40 миллионов евро на закупку вооружения для Украины. Средства поступят Киеву в рамках инициативы НАТО-США PURL (Приоритетный список потребностей Украины), которая предусматривает приобретение техники из американских запасов. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Новый транш — часть более крупного пакета. Ранее Хельсинки согласовали дополнительные 300 миллионов евро на военную поддержку Киева в 2026—2027 годах.

О взносе объявил премьер-министр Петтери Орпо на конференции по восстановлению Украины в Гданьске. «В рамках инициативы PURL Финляндия участвует в поддержке противовоздушной обороны Украины», — заявил он.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен пояснил, как именно сработает механизм. «Поддержка, предоставляемая в рамках инициативы PURL, значительно укрепит противовоздушную оборону Украины, особенно в этот критический период. Финляндия привержена долгосрочной поддержке Украины, которая включает в себя несколько различных элементов, в том числе, помимо инициативы PURL, программу развития отечественной оборонной промышленности и передачу запасов Сил обороны», — отметил он.

Сам механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) запустили в июле 2025 года. Инициировали его создание президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.