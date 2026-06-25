Хренин: Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии, из-за которых он неделю назад пригрозил Минску ударами ВСУ, больше не работают. При этом белорусские власти никогда не подтверждали существование такого оборудования. В Минске видят в ультиматуме Зеленского угрозу войны, а в ОДКБ говорят о растущем напряжении у границы. Что происходит между странами и почему Белоруссия говорит, что ее втягивают в конфликт, — в материале «Газеты.Ru».