Лукашенко назвал Украину разменной картой в большой игре

«Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы “воюем” сегодня… Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге», — заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.