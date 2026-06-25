В Петербурге навсегда закрывается консульство Румынии

Генконсул Румынии в Петербурге Космин-Константин Ионица объявлен персоной нон-грата, а само консульство закроют. Это стало известно в четверг, 25 июня.
В МИД РФ заявили, что «данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata».
Ранее, в этот же день, министерство вызвало Ионицу и вручило ноту об объявлении persona non grata и предстоящем закрытии консульства в Петербурге.
Ранее Генконсул Израиля Ран Гидор прокомментировал закрытие дипломатического представительства этой страны в Петербурге. Он отметил, что учреждение закрылось не навсегда, а проблема затронула не только город на Неве.