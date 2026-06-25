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В Петербурге навсегда закрывается консульство Румынии

Генконсула Космин-Константин Ионица объявили персоной нон-грата.

Источник: МИД РФ

Генконсул Румынии в Петербурге Космин-Константин Ионица объявлен персоной нон-грата, а само консульство закроют. Это стало известно в четверг, 25 июня.

В МИД РФ заявили, что «данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata».

Ранее, в этот же день, министерство вызвало Ионицу и вручило ноту об объявлении persona non grata и предстоящем закрытии консульства в Петербурге.

Ранее Генконсул Израиля Ран Гидор прокомментировал закрытие дипломатического представительства этой страны в Петербурге. Он отметил, что учреждение закрылось не навсегда, а проблема затронула не только город на Неве.

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