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«Эта война будет совсем другая»: Лукашенко предостерег представителей Зеленского от эскалации

Александр Лукашенко раскрыл детали недавней встречи с представителями Владимира Зеленского. Белорусский лидер предупредил их о последствиях эскалации и призвал Киев к серьезному диалогу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно провел встречу с представителями украинского лидера Владимира Зеленского. В ходе беседы он жестко предостерег Киев от попыток втянуть Минск в вооруженный конфликт, а также призвал к началу серьезного переговорного процесса. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Свои заявления глава государства сделал в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Лукашенко подчеркнул, что прямо обозначил украинской делегации последствия возможной эскалации на белорусском направлении.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: “Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая”», — привел детали разговора белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что руководство Украины осознает все риски.

«Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», — резюмировал глава государства.

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