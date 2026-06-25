«Не надо пытаться в морду ударить». Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Зеленского

Александр Лукашенко признался, о чем прямо попросил представителей передать Зеленскому. По словам президента, если тот думает, что с белорусской стороной таким образом можно разговаривать и еще втянуть республику в конфликт, то его качество мгновенно изменится. И конфликт, заметил глава государства, будет совсем другой. Представители Зеленского заявили, что и он сам, и его посланцы все это понимают.