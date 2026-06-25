«Не надо пытаться в морду ударить». Лукашенко озвучил детали встречи с представителями Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым раскрыл подробности встречи с представителями Владимира Зеленского. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Вот на этом месте (речь идет про Дворец Независимости в Минске. — Ред.) недавно были представители Зеленского, — заявил глава республики.
Александр Лукашенко признался, о чем прямо попросил представителей передать Зеленскому. По словам президента, если тот думает, что с белорусской стороной таким образом можно разговаривать и еще втянуть республику в конфликт, то его качество мгновенно изменится. И конфликт, заметил глава государства, будет совсем другой. Представители Зеленского заявили, что и он сам, и его посланцы все это понимают.
— Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее, — подчеркнул президент Беларуси.
Лукашенко призвал договариваться по-человечески с пониманием того, что такое Россия и Беларусь. И понимание, уточнил он, есть. Как заявил президент, Беларуси не нужно втягиваться в украинский конфликт:
— Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном?
Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона не хочет выступать против рабочих, механизаторов, доярок, которые входят в состав территориальных войск и которые «не хотят воевать с белорусами». По его словам, белорусы также не хотят вступать в конфликт с украинцами.
Ранее Александр Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского. Также Лукашенко озвучил свои убеждения насчет Беларуси, России и Украины: «Голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения».
Тем временем глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер.
Кроме того, МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.