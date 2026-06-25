Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму

Также от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости.