Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму

Как отметил руководитель региона, проблема нехватки топлива на полуострове остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти.
«Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнет улучшаться, вы это сразу заметите», — сказал Аксенов.
Также от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости.
Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии, заверил Аксенов.