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Аксенов выступил с заявлением о ситуации в Крыму

.СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с заявлением о ситуации с продовольственной безопасностью, энергетикой и топливом в РК.

Источник: AP 2024

Как отметил руководитель региона, проблема нехватки топлива на полуострове остается острой, но над ее решением работают как федеральные, так и региональные власти.

«Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнет улучшаться, вы это сразу заметите», — сказал Аксенов.

Также от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура Крыма, в связи с чем по всей территории республики будет производиться временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения будут проводиться точечно и по необходимости.

Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии, заверил Аксенов.

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