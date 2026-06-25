Фридрих Мерц выступил с инициативой начать переговоры с Россией

«Сегодня мы передаем четкий сигнал России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — сказал он на конференции, посвященной восстановлению Украины, которая прошла в Гданьске
Ранее, 23 июня, помощник президента России Юрий Ушаков на полях XII международного форума «Примаковские чтения» отметил, что со стороны Евросоюза предпринимались шаги для налаживания контактов с Москвой. При этом РФ не против диалога с Брюсселем.
На уточняющий вопрос журналистов о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом он ответил коротко: «Готовы».
Ранее СМИ сообщали, что представитель председателя Европейского совета Антониу Кошту выходил на связь с российским руководством. Целью иницитивы было создать базу для переговоров между ЕС и Россией по урегулированию украинского кризиса. Контакты главы Евросовета с Кремлем вызвали недовольство у ряда лидеров европейских стран. Politico писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в Брюсселе резко раскритиковали решение Кошты наладить контакты с Москвой.