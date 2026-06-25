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В Иране отказались тратить размороженные активы на товары из США

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в резком тоне прокомментировал заявления Вашингтона, касающихся размороженных активов Тегерана. Он заявил, что Иран не намерен тратить эти средства на покупку товаров из США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Америка делает ложные заявления, что на наши размороженные средства купят ее продукцию. Занятно. Единственный урожай, который мы собираем, вы же и посадили: это десятилетия недоверия», — написал Галибаф в соцсети X.

Политик также добавил, что Соединенные Штаты экспортируют только «ГМО-бобы, нарушенные обещания и бессмысленные переговоры».

За несколько дней до этого, во вторник, вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил разблокировку иранских активов. Однако он подчеркнул, что эти деньги не должны уходить на поддержку проиранских группировок. Вместо этого Вэнс предложил направить их, к примеру, на закупку американской сельхозпродукции.

К теме подключился президент США Дональд Трамп. Он заверил, что Вашингтон пока не переводил Тегерану никаких сумм из ранее замороженных средств. Он уточнил, что США разблокируют некоторую часть иранских денег, которые впоследствии под контролем Белого дома будут направлены на приобретение кукурузы, пшеницы, соевых бобов и другой продукции фермеров и скотоводов США.

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