В Иране отказались тратить размороженные активы на товары из США

За несколько дней до этого, во вторник, вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил разблокировку иранских активов. Однако он подчеркнул, что эти деньги не должны уходить на поддержку проиранских группировок. Вместо этого Вэнс предложил направить их, к примеру, на закупку американской сельхозпродукции.