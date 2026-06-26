Иван Носков объявил о победе Самары в нацпроекте «Туризм»

Башня самарской крепости, реконструированная в 2017 году, с тех пор практически не использовалась. В рамках проекта «Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле» здесь появится интерактивный комплекс. «Башню, разумеется, сохраним, приведём в порядок, установим на всех ярусах интерактивные экраны — “Цифровой двойник князя Засекина”, “Боярская Дума”, “Азбука воеводы”, “Сундук стрельца”, “VR-окно”», — перечислил мэр. На территории появятся фотозоны, ремесленные павильоны и площадка для мастер-классов. Здесь будет информационно-справочный центр с интерактивными экранами, ремесленные лавки, кузница и событийная площадка. В сквере на Хлебной площади установят арт-объекты и стенды с историей первой крепости и самой площади. В подготовке концепции участвовали краеведы, историки, архитекторы и архивариусы. После завершения работ запустят первый муниципальный туристический маршрут: «Живая история: Князь Засекин и врата в дикое поле» и «Хлебная площадь. Вехи истории». О старте его работы Носков пообещал сообщить дополнительно. В 2026 году на реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Самарской области предусмотрено 159,5 млн рублей, из которых 139,4 млн — из федерального бюджета.