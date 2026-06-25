«Просто наглость!» Apple удалила VK из App Store: что ждёт волгоградцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возникает сомнение в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. И если от неё не поступят разъяснения, «нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией». Тем более что это не первый случай — ранее из AppStore был удален Max.