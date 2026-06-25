Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто наглость!» Apple удалила VK из App Store: что ждёт волгоградцев

Компания Apple удалила приложения VK из App Store. Российские власти поставили под сомнение возможность взаимодействия с этой компанией. Что ждет пользователей, если Apple запретят в России.

Компания Apple удалила приложения VK из App Store. На её устройствах стали недоступны соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», VK Музыка и VK Мессенджер, VK Видео и VK Знакомства, а также VK Звонки, VK Play, VK Teams, приложения «Маруся» и «Юла», «Дзен», почта и облако Mail. На действия компании отозвались российские политики и бизнесмены. Что ждёт в связи с этим волгоградцев, выяснял vlg.aif.ru.

«Под санкции не попадали».

В VK прокомментировали: компания никогда не находилась под санкциями и не была включена в санкционные списки. Тем не менее, Apple удалила её приложения и ограничила россиянам доступ к сервисам, которыми пользуются десятки миллионов.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях», — пояснили в компании. И заверили, что продолжат работать в интересах пользователей.

Все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать. Для пользователей Android приложения VK останутся доступными в полном объеме в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store.

«Сначала Max, теперь VK».

Минцифры России уже обратилось в ФАС в связи с удалением VK из AppStore, назвав действия Apple «политически мотивированным» и охарактеризовав его как «проявление недобросовестной конкуренции».

По мнению представителей министерства никаких данных для блокировки приложений VK нет. В Минцифры также напомнили, что удалённые приложения используются для информирования россиян о рисках ЧС и происшествий. Однако компания Apple проигнорировала эти их социально значимые функции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возникает сомнение в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. И если от неё не поступят разъяснения, «нужно дальше соответственно строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией». Тем более что это не первый случай — ранее из AppStore был удален Max.

«В чистом виде информационная война».

С комментариями выступил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей», — сказал он, добавив, что действия компании — «в чистом виде информационная война», напоминающая «банальную месть» в масштабах, которые подходят под определение «не цифровой дискриминации, а настоящего террора».

В свою очередь блогер, предприниматель и общественный деятель Мария Погребняк эмоционально высказалась: «Это уже просто наглость».

Мама четверых детей поделилась: «Мы хотим просто пользоваться своими банками и соцсетями, где все уже понятно, а вместо этого нас загоняют в угол. Это уже похоже на информационное давление против обычных людей».

В свою очередь политобозреватель Андрей Гусий обратил внимание на другую проблему, которая может возникнуть у россиян.

«Apple могут запретить в России. Само удаление приложений VК, ОК и Дзен не вызвало столько негатива в обществе, сколько желание самим превратить все “яблочные” устройства в кирпич», — говорит он.

И речь идет не только о телефонах — планшетах, ноутбуках, моноблоках, достаточно большом сегменте электроники, которая используется в том числе в бизнесе.

«Невольно приходит мысль, что в некоторых направлениях мы делаем больше для разгона негатива в отношении власти, чем многие западные недруги. То есть мысль не о том, как обойти блокировку и удаление приложений, а — заблокировать. Понимаю, так проще, так меньше думать надо», — высказался волгоградец.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше