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В Госдуме назвали призыв канцлера Германии к миру фикцией

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что призыв канцлера ФРГ Фридриха Мерца к прекращению огня на Украине не является реальным шагом к миру. По мнению депутата, такая риторика нужна Евросоюзу для передышки и восстановления сил ВСУ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в искренности призыва канцлера Германии Фридриха Мерца к прекращению огня на Украине и началу переговоров с Россией.

По словам депутата, Германия уже передает Украине дроновые системы на безвозмездной основе. Чепа считает, что главная цель ЕС сейчас — добиться заморозки боевых действий, чтобы ВСУ успели подготовиться к новой эскалации и перегруппировать силы.

«Это заявление Мерца никак не гарантирует нам решения украинского вопроса мирным путем. Он произносит такие слова ради передышки для ВСУ, это чистая фикция», — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, которое касается сразу двух ключевых вопросов: финансовой поддержки Киева и перспектив мирного диалога. По его словам, страны Евросоюза пока не планируют прекращать выделение средств Украине. Политик также допустил, что уже скоро может сложиться подходящая обстановка для начала переговоров с Кремлем по урегулированию текущего конфликта.

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