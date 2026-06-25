В Госдуме назвали призыв канцлера Германии к миру фикцией

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление, которое касается сразу двух ключевых вопросов: финансовой поддержки Киева и перспектив мирного диалога. По его словам, страны Евросоюза пока не планируют прекращать выделение средств Украине. Политик также допустил, что уже скоро может сложиться подходящая обстановка для начала переговоров с Кремлем по урегулированию текущего конфликта.