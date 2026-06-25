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Лукашенко заявил о готовности открыть КПП на границе с Украиной по этой причине

Лукашенко сказал, что Беларусь готова открыть пункты пропуска на границе с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил про готовность открыть КПП на границе с Украиной по этой причине. Подробности приводит БелТА.

Глава республики рассказал о своем недавнем поручении, чтобы пограничники вместе с местными властями Брестской и Гомельской областей отработали варианты посещения украинцами, проживающими в приграничье, территории Беларуси. По его словам, украинцы приграничья до начала конфликта всегда приходили в Беларусь собирать грибы и ягоды:

— По $5−6 тысяч зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить.

Как отметил Александр Лукашенко, украинцам и до начала конфликта было очень тяжело, а Беларусь открывала им дорогу. В нынешних условиях, заявил президент, белорусская сторона готова открыть три пункта пропуска (подробнее мы писали здесь), чтобы украинцы пришли и на болотах, и в лесах собирали и продавали дикоросы.

— Если украинские власти (они же им запрещают) откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, — подчеркнул глава республики.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона сможет проконтролировать каждого человека, который придет в республику.

Ранее МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.

Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского. Также глава Беларуси озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».

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