Лукашенко заявил о готовности открыть КПП на границе с Украиной по этой причине

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил про готовность открыть КПП на границе с Украиной по этой причине. Подробности приводит БелТА.
Глава республики рассказал о своем недавнем поручении, чтобы пограничники вместе с местными властями Брестской и Гомельской областей отработали варианты посещения украинцами, проживающими в приграничье, территории Беларуси. По его словам, украинцы приграничья до начала конфликта всегда приходили в Беларусь собирать грибы и ягоды:
— По $5−6 тысяч зарабатывали денег. Для того, чтобы прожить.
Как отметил Александр Лукашенко, украинцам и до начала конфликта было очень тяжело, а Беларусь открывала им дорогу. В нынешних условиях, заявил президент, белорусская сторона готова открыть три пункта пропуска (подробнее мы писали здесь), чтобы украинцы пришли и на болотах, и в лесах собирали и продавали дикоросы.
— Если украинские власти (они же им запрещают) откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся, — подчеркнул глава республики.
Лукашенко отметил, что белорусская сторона сможет проконтролировать каждого человека, который придет в республику.
Ранее МИД заявил о передаче Украине ноты с важным предложением от Беларуси.
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, о чем недавно говорил представителям Зеленского. Также глава Беларуси озвучил детали встречи с представителями Зеленского: «Не надо пытаться в морду ударить».