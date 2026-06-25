Лукашенко заявил о готовности открыть КПП на границе с Украиной по этой причине

Как отметил Александр Лукашенко, украинцам и до начала конфликта было очень тяжело, а Беларусь открывала им дорогу. В нынешних условиях, заявил президент, белорусская сторона готова открыть три пункта пропуска (подробнее мы писали здесь), чтобы украинцы пришли и на болотах, и в лесах собирали и продавали дикоросы.