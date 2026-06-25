Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине для начала переговоров

23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Украиной и продолжить диалог с того этапа, на котором он был приостановлен.