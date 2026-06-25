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Мерц призвал заморозить линию фронта на Украине для начала переговоров

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом заморозить линию фронта на Украине и начать переговорный процесс с Российской Федерацией. Данное заявление было сделано в ходе конференции, посвященной восстановлению Украины, проходившей в Гданьске (Польша).

Источник: Reuters

«И сегодня мы посылаем четкое сообщение России: пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», — заявил политик.

При этом Мерц отметил, что в настоящее время европейские государства находятся «плечом к плечу» с Украиной, оказывая поддержку будущему члену «европейской семьи».

Кроме того, канцлер призвал столицы стран Европы продолжать активную поддержку Украины, включая поставки вооружений, поскольку «безопасность Украины означает безопасность Европы».

Ранее вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис проинформировал, что первый транш финансирования Киева в рамках кредита Евросоюза объемом €90 млрд составил €3,2 млрд.

23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Россия готова вернуться за стол переговоров с Украиной и продолжить диалог с того этапа, на котором он был приостановлен.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападения на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные государства называл «чушью». При этом президент утверждал, что Россия готова реагировать на милитаризацию Европы, однако «никогда не инициировала военное противостояние».

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