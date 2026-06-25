Financial Times ранее сообщила, что США могли делиться с Киевом разведданными и таким образом участвовать в атаках на российские регионы, включая Москву.
Журавлев заявил, что Вашингтон «никогда и не скрывал» такую помощь Киеву. По словам депутата, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли показывал журналистам бункер, откуда американские военные координировали действия украинской армии.
Из западной прессы известно, что любая цель установок HIMARS, к примеру, согласовывалась с Вашингтоном, не говоря уже о пусках дальнобойных ракет.
Парламентарий отметил, что США давно вовлечены в конфликт и не демонстрировали нейтралитет. По его словам, именно поэтому Россия пыталась вести переговоры не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
«Впрочем, даже самые упрямые сторонники мирного урегулирования сейчас теряют надежду на то, что с Западом, то есть с Соединенными Штатами, вообще можно о чем-либо договориться. Это наш геополитический враг, и обещать он может все что угодно, в то же время деньгами и оружием по-прежнему подпитывая преступный киевский режим», — заявил Журавлев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы проводить террористические атаки на российскую территорию без содействия Лондона и Вашингтона.