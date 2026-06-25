В Госдуме оценили роль США в атаках ВСУ на Москву

«Впрочем, даже самые упрямые сторонники мирного урегулирования сейчас теряют надежду на то, что с Западом, то есть с Соединенными Штатами, вообще можно о чем-либо договориться. Это наш геополитический враг, и обещать он может все что угодно, в то же время деньгами и оружием по-прежнему подпитывая преступный киевский режим», — заявил Журавлев.