Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры

«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — заявила она в ходе брифинга.
Дипломат отметила, что все действия были предприняты в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, и никаких претензий в адрес компании не направлялось.
Ранее корпорация Apple удалила из своего магазина приложений все сервисы компании VK, включая социальную сеть. Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы и VK Почта.
В российской компании подтвердили эту информацию, уточнив, что ранее установленные сервисы продолжат функционировать. При этом, как отметили в VK, действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления. В компании добавили, что Apple ввела ограничения без предупреждения, лишив россиян доступа к востребованным приложениям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской компании, по меньшей мере, странным. По его словам, оно наносит ущерб интересам русскоязычных пользователей по всему миру. В Кремле отметили, что сложившаяся ситуация ставит под вопрос степень доверия к этой площадке, и добавили, что российские ведомства обратятся в Apple за разъяснениями.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что считают удаление приложений VK из App Store политически мотивированным шагом и примером недобросовестной конкуренции. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить корпорацию на предмет соблюдения законодательства.