Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение американской компании, по меньшей мере, странным. По его словам, оно наносит ущерб интересам русскоязычных пользователей по всему миру. В Кремле отметили, что сложившаяся ситуация ставит под вопрос степень доверия к этой площадке, и добавили, что российские ведомства обратятся в Apple за разъяснениями.