Ребров: объединение цифровых наработок России и Беларуси открывает новые возможности для законотворчества

25 июня в Минске проходит XIII Форум регионов Беларуси и России (12+). В первый день работы форума состоялись заседания десяти тематических секций, посвященных ключевым направлениям сотрудничества двух государств. Одной из них стала «Молодежь Союзного государства — основа общего настоящего и будущего».
В ее работе приняли участие депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров, а также координатор Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Москаленко, члены Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания республики Беларусь, представители молодежных организаций Союзного государства.
Участники секции обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества, вовлечение молодых людей в интеграционные процессы и реализацию совместных проектов. Особое внимание было уделено роли молодежных организаций и парламентских структур в формировании общего будущего Беларуси и России.
Одним из вопросов, прозвучавших во время обсуждения, стала цифровизация законодательных процессов. Коллеги из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации рассказали о создании цифровой платформы, которая объединяет все рабочие процессы: каждый участник получает собственное электронное рабочее пространство, где можно фиксировать проекты, инициативы и результаты работы в реальном времени. Благодаря этому вся работа переведена в единую цифровую среду.
Комментируя работу секции, Максим Ребров отметил, что у Законодательного собрания Нижегородской области тоже есть серьезные наработки в сфере цифровизации.
«Мы создали собственную автоматизированную систему управления законопроектной деятельностью — полностью импортонезависимое решение, которое позволяет отслеживать путь каждого документа от идеи до подписания. Разработали приложения для молодежного парламента, внедряем современные ИТ-решения. Считаю, что опыт коллег из Палаты молодых законодателей может стать основой для совместного проекта — единого цифрового сервиса для Союзного государства, где будут аккумулироваться все законодательные инициативы. Уверен, что объединение общих наработок принесет реальные плоды на благо наших стран», — подчеркнул Максим Ребров.