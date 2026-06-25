Ребров: объединение цифровых наработок России и Беларуси открывает новые возможности для законотворчества

Одним из вопросов, прозвучавших во время обсуждения, стала цифровизация законодательных процессов. Коллеги из Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации рассказали о создании цифровой платформы, которая объединяет все рабочие процессы: каждый участник получает собственное электронное рабочее пространство, где можно фиксировать проекты, инициативы и результаты работы в реальном времени. Благодаря этому вся работа переведена в единую цифровую среду.