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Вильнюс продлил запрет на полеты вдоль границы с Беларусью

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Литва продлила до конца года бесполетный режим в 12 зонах у границы с Беларусью, сообщает литовский Минтранс.

Источник: Social media page of Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija

«Министр транспорта Юрас Таминскас продлил срок действия 12 зон ограниченного воздушного пространства, расположенных вдоль литовско-белорусской границы», — говорится в сообщении на сайте транспортного ведомства Литвы.

Уточняется, что решение принято для защиты воздушного пространства страны, а также создания условий для оперативного реагирования военных на возможные его нарушения.

Запрет на полеты вблизи белорусской границы действовал в Литве до 1 июля.

В последние недели участились случаи падения на территории стран Балтии украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сбились с курса. В воздушном пространстве стран Европы фиксировались пролеты украинских дронов.

Ранее ограничения воздушного движения у границ с Беларусью вводили Польша и Латвия.

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