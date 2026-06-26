Вильнюс продлил запрет на полеты вдоль границы с Беларусью

«Министр транспорта Юрас Таминскас продлил срок действия 12 зон ограниченного воздушного пространства, расположенных вдоль литовско-белорусской границы», — говорится в сообщении на сайте транспортного ведомства Литвы.
Уточняется, что решение принято для защиты воздушного пространства страны, а также создания условий для оперативного реагирования военных на возможные его нарушения.
Запрет на полеты вблизи белорусской границы действовал в Литве до 1 июля.
В последние недели участились случаи падения на территории стран Балтии украинских беспилотных летательных аппаратов, которые сбились с курса. В воздушном пространстве стран Европы фиксировались пролеты украинских дронов.
Ранее ограничения воздушного движения у границ с Беларусью вводили Польша и Латвия.