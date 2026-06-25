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NYT: закрытая встреча Трампа с республиканцами переросла в перепалку

Президент США Дональд Трамп вступил в жесткую перепалку с сенатором-республиканцем от Луизианы Биллом Кэссиди во время закрытого обеда с однопартийцами на Капитолийском холме. Поводом стала резолюция об ограничении военных полномочий президента по Ирану, которую накануне поддержали несколько республиканцев, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам очевидцев, Трамп прибыл на Капитолийский холм с длинным списком претензий к членам своей партии. Он был в ярости, пишет американская газета The New York Times. «Он был зол как черт», — заявил сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди, комментируя настроение президента во время закрытого обеда в среду с сенаторами от Республиканской партии.

Как пишет NYT, Трамп жаловался, что республиканцам не удалось продвинуть законопроект о новых требованиях к голосованию, который, по его мнению, был важен для победы партии на промежуточных выборах. Он также критиковал нежелание сенаторов отменить правило филибастера и требовал ускорить утверждение судейских назначений.

Однако главным поводом для недовольства президента стали четыре республиканца, которые накануне поддержали резолюцию о военных полномочиях. Документ требовал от Трампа прекратить военные операции против Ирана либо получить разрешение Конгресса на их продолжение.

Именно поддержка этих сенаторов позволила резолюции пройти голосование, что стало редким примером двухпартийной критики действий Трампа по иранскому направлению.

«Зачем вообще голосовать за резолюцию о военных полномочиях?» — спросил Трамп. Несколько мгновений сенаторы сидели молча, озадаченные «грубым» вопросом президента, пишет газета. Затем сенатор Билл Кэссиди резко раскритиковал действия президента в отношении Ирана и его нежелание консультироваться по этому вопросу с конгрессом.

По словам Кэссиди, одного из четырех республиканцев, проголосовавших за резолюцию о военных полномочиях, во время обсуждения он все больше раздражался, так как сенаторы до сих пор не получили исчерпывающей информации о конфликте, который Трамп развязал без санкции конгресса.

Как утверждают присутствовавшие, Трампу не понравилось, что его расспрашивают, и дискуссия быстро накалилась и переросла в перепалку, пишет NYT. Трамп обозвал Кэссиди «неудачником», после чего они обменялись резкими упреками.

NYT отмечает, что, хотя партийные лидеры по-прежнему поддерживают Трампа по большинству вопросов, война против Ирана выявила разногласия внутри Республиканской партии. Часть сенаторов, которые ранее почти безоговорочно следовали линии президента, начала настаивать на более активной роли Конгресса в вопросах войны и мира.

После встречи Трамп попытался представить ее в позитивном ключе и назвал «по-настоящему отличной». При этом он признал, что ему не нравятся некоторые однопартийцы, добавив, что «это нормально».

Позднее Сенат отклонил меру об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану. Это стало победой республиканского руководства и Белого дома после того, как президент публично и лично раскритиковал однопартийцев, поддержавших предыдущую резолюцию.

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