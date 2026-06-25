NYT: закрытая встреча Трампа с республиканцами переросла в перепалку

По словам Кэссиди, одного из четырех республиканцев, проголосовавших за резолюцию о военных полномочиях, во время обсуждения он все больше раздражался, так как сенаторы до сих пор не получили исчерпывающей информации о конфликте, который Трамп развязал без санкции конгресса.