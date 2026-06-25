Рубио: США и Россия не достигли соглашения в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения в Анкоридже, однако Вашингтон по-прежнему готов сыграть любую «конструктивную роль, чтобы прекратить войну на Украине». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите стороны договорились, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. После него Москва не получила ответа на инициативы, а теперь от РФ ждут новых уступок. Подробности — в материале «Газеты.Ru».