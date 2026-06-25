Вэнс сообщил о договоренности США и Ирана создать канал военной связи

«Одним из результатов, которых мы хотели добиться, было создание канала связи с иранской стороной для снижения напряженности. И нам это удалось. Они сказали: “Хорошо, мы направим кого-нибудь из КСИР в Доху для контактов с представителем центрального командования США (CENTCOM), и через этот механизм мы будем урегулировать многие спорные вопросы”, — сказал Вэнс.