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Вэнс сообщил о договоренности США и Ирана создать канал военной связи

Вашингтон и Тегеран по итогам переговоров в Швейцарии достигли принципиальной договоренности о создании канала связи между военными двух стран для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов.

Источник: РБК

Вашингтон и Тегеран по итогам переговоров в Швейцарии достигли принципиальной договоренности о создании канала связи между военными двух стран для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Одним из результатов, которых мы хотели добиться, было создание канала связи с иранской стороной для снижения напряженности. И нам это удалось. Они сказали: “Хорошо, мы направим кого-нибудь из КСИР в Доху для контактов с представителем центрального командования США (CENTCOM), и через этот механизм мы будем урегулировать многие спорные вопросы”, — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, иранская сторона согласилась направить представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Доху для контактов с представителем CENTCOM. Новый механизм должен помочь сторонам предотвращать эскалацию и оперативно решать возникающие разногласия.

Первый раунд встреч делегаций США и Ирана в Швейцарии завершился 22 июня. В совместном заявлении посредников из Дохи и Исламабада говорилось, что стороны договорились о «дорожной карте» для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. 24 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что технические группы США и Ирана продолжат консультации по деталям соглашения в конце месяца и, вероятно, снова встретятся в Швейцарии.

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