Россия предупредила США о рисках поставок оружия ВСУ

«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои как законную военную цель», — сказала она.