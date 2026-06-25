Россия предупредила США о рисках поставок оружия ВСУ

Россия в контактах с США неоднократно отмечала, что передача Украине оружия может повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.
«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои как законную военную цель», — сказала она.
Кроме того, Захарова прокомментировала удар ВСУ по Воронежу 22 июня, при котором погибли шесть человек и пострадали свыше 60.
«В том, что касается конкретно атак ВСУ по Воронежу 22 июня, рекомендуем ориентироваться на официальные проверенные источники информации, в частности соответствующее заявление Министерства обороны Российской Федерации, в том числе в части использованных при обстреле западных систем вооружения», — сказала представитель МИДа.
Накануне, 24 июня, Financial Times (FT) сообщила, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли нанести удары в том числе по окрестностям Москвы. По данным газеты, западные союзники Украины призывают Вашингтон продолжать предоставлять Украине разведывательную информацию.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву во время конфликта. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов 23 июня заявил, что Украине помогает «весь Запад», но тот не готов наносить удары со своей территории, понимая перспективу ответа России.
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