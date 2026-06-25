Две страны ЕС не поддержали запрет въезда для участников спецоперации

Италия и Франция поставили под сомнение предложения Еврокомиссии запретить въезд в страны блока российским военнослужащим, участвовавшим в военной операции на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Рим и Париж «не возражают» против того, чтобы не пускать в страну бывших военных, но опасаются, что предложение в его текущей редакции может открыть путь к «повсеместному запрету» на въезд россиян.
Обе страны также утверждают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций.
Кроме того, Италия и Франция, по словам источников, отметили, что предложение ЕС оставит государствам-членам «право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто».
В начале июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо включить в 21-й пакет санкций Евросоюза против России запрет на въезд в страны сообщества всем российским гражданам, принимавшим участие в военной операции на Украине или служившим в российской армии с ее начала. Кого предлагается считать комбатантами, она не уточнила.
Москва считает санкции незаконными. Представитель МИДа Мария Захарова после запрета на выдачу мультивиз заявила, что Евросоюз пытается спровоцировать Москву на невыгодные ответные шаги, однако Россия будет действовать исключительно в своих интересах.
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