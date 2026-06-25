Две страны ЕС не поддержали запрет въезда для участников спецоперации

В начале июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо включить в 21-й пакет санкций Евросоюза против России запрет на въезд в страны сообщества всем российским гражданам, принимавшим участие в военной операции на Украине или служившим в российской армии с ее начала. Кого предлагается считать комбатантами, она не уточнила.