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Росавиация сообщила об отмене ограничений на полеты в Иран

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана, сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Источник: РБК

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) сняло ограничения на использование воздушного пространства Ирана, сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

«Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в сообщении.

Росавиация подчеркнула, что совместно с Минтрансом продолжает мониторить работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке.

15 июня Росавиация выпустила NOTAM, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещено выполнять рейсы в Иран с 23:00 до 11:00 мск в период с 14 по 24 июня. В апреле Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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