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В посольстве России назвали пиратством задержание Францией танкера Deliver

Посольство РФ в Париже назвало недопустимыми действия ВМС Франции по захвату танкера Deliver.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Париже назвало очередным актом пиратства задержание Францией танкера Deliver, следовавшего под флагом Камеруна. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Как сообщили представители посольства, задержание судна остается незаконным с точки зрения международного права. Дипмиссия также назвала недопустимым действия ВМС Франции по захвату танкера.

По предварительным данным, среди членов экипажа задержанного судна нет граждан России.

Ранее KP.RU сообщал, что французские военные задержали нефтяной танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, судно находилось у берегов Сицилии. Согласно данным морской префектуры страны, танкер якобы вышел из российского порта Приморск.