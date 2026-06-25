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Аксенов обратился к жителям Крыма на фоне атак ВСУ на энергообъекты

Аксенов призвал крымчан «не верить слухам» после ударов ВСУ по энергоинфраструктуре и последовавших за ними отключений света. Он добавил, что власти принимают меры для исправления ситуации.

Источник: РБК

Аксёнов заявил о дефиците топлива и отключениях света.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с обращением к жителям полуострова, затронув вопросы перебоев в энергоснабжении на фоне атак ВСУ.

«От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения», — написал он.

Аксенов призвал крымчан «не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом».

Глава Крыма также подчеркнул, что проблема дефицита топлива остается острой, но над ее устранением уже работают федеральные и региональные власти.

«Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнет улучшаться, вы это сразу заметите», — пояснил он.

Днем 25 июня «Крымэнергоинформ» сообщил, что в республике введен режим временного ограничения электроснабжения с целью исключения перегруза сети и недопущения аварии во всей системе.

«Отключения будут проводиться точечно и по необходимости», — уточнил поставщик.

Советник Аксенова Олег Крючков предупредил, что в крымских чатах фиксируются массовые вбросы с призывом уехать с полуострова.

«Крымчане прекрасно все понимают, проходил такие истории с четырнадцатого года. Энергетическая, водная, транспортная… каких блокад только не было!» — отметил он.

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