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Полиция вернула тюменцу забытый на лавочке миллион рублей

Сотрудники уголовного розыска в Тюмени раскрыли кражу крупной суммы денег, забытых местным жителем на улице.

Сотрудники уголовного розыска в Тюмени раскрыли кражу крупной суммы денег, забытых местным жителем на улице. Мужчина, собиравшийся в поездку, оставил сумку с одним миллионом рублей на скамейке у подъезда собственного дома, а обнаружив пропажу, немедленно обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Как выяснилось, подозреваемый передвигался по двору на электросамокате и, увидев без присмотра оставленную вещь, решил ее забрать. Задержанный не стал отрицать свою причастность к преступлению и признался в краже сумки с крупной суммой внутри.

Благодаря оперативным действиям оперативников, похищенные средства удалось найти и изъять в полном объеме. Деньги уже возвращены законному владельцу, а в отношении 21-летнего любителя легкой наживы возбуждено уголовное дело.