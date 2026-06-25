Полиция вернула тюменцу забытый на лавочке миллион рублей

Сотрудники уголовного розыска в Тюмени раскрыли кражу крупной суммы денег, забытых местным жителем на улице. Мужчина, собиравшийся в поездку, оставил сумку с одним миллионом рублей на скамейке у подъезда собственного дома, а обнаружив пропажу, немедленно обратился в полицию.
«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 21-летнего подозреваемого», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Как выяснилось, подозреваемый передвигался по двору на электросамокате и, увидев без присмотра оставленную вещь, решил ее забрать. Задержанный не стал отрицать свою причастность к преступлению и признался в краже сумки с крупной суммой внутри.
Благодаря оперативным действиям оперативников, похищенные средства удалось найти и изъять в полном объеме. Деньги уже возвращены законному владельцу, а в отношении 21-летнего любителя легкой наживы возбуждено уголовное дело.