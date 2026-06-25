Макрон сообщил о задержании танкера Deliver «за нарушение морского права»

Это уже не первый раз, когда французские власти задерживают танкеры. Так, в марте ВМС Франции остановили судно Deyna, следовавшее под флагом Мозамбика из Мурманска, а в начале июня — танкер Tagor, который шел из Мурманска в неуказанный порт Балтийского моря. Тогда Макрон также заявил о недопустимости того, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и способствовали финансированию украинского конфликта.