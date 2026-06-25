На задержанном Францией танкере Deliver нет россиян

«Действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права. Речь идет об очередном факте пиратства», — сказали в посольстве ТАСС. В диппредставительстве добавили, что французские власти не уведомляли посольство о задержании судна.