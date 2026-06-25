Тройная избирательная кампания: облизбирком рассказал об особенностях грядущих выборов

Калининградскую область в этом году ждёт масштабная тройная избирательная кампания. Об этом рассказала в ходе брифинга председатель облизбиркома Инесса Винярская.
«Этот год станет совмещением федеральной, региональной и муниципальных избирательных кампаний, — рассказала Винярская. — На территории Калининградской области образовано два одномандатных округа на выборах в Государственную Думу. Избирком будет работать с кандидатами, которые выдвинутся по одномандатным округам. Это могут быть кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Указ о назначении этих выборов опубликован 16 июня, соответственно, мы уже готовы к приёму кандидатов. Политические партии сейчас проводят съезды по выдвижению федеральных партийных списков и, соответственно, списков по одномандатным округам».
Что касается выборов депутатов Законодательного собрания, то из 40 парламентариев 20 будут выдвигаться по одномандатным округам и еще 20 будут избраны от политических партий. «Поэтому сейчас партии на региональном уровне также готовятся к проведению конференций по выдвижению партийных списков, по выдвижению кандидатов, — сообщила Винярская. — Но также могут участвовать и кандидаты на выборах в Законодательное собрание, которые выдвигаются в порядке самовыдвижения со сбором подписей».
По поводу муниципальных выборов Винярская уточнила, что в регионе в этом году пройдет 11 муниципальных кампаний — основные и дополнительные. «В Зеленоградском районе состоятся повторные выборы», — напомнила глава облизбиркома.
По состоянию на сегодняшний день все выборы уже назначены, за исключением Калининграда. «Выборы в Горсовет Калининграда будут назначены 30 июня, а опубликованы второго июля. Соответственно, кампания по выборам депутатов городского Совета тоже официально обретёт старт», — пояснила Винярская.
Приём документов на выдвижение и регистрацию кандидатов закончится пятого августа. На рассмотрение поданных документов у облизбиркома будет десять дней. «К 15 августа мы будем знать полный перечень кандидатов, участвующих в выборах в Государственную Думу, — отметила Винярская. — Мы будем понимать список политических партий, чьи списки зарегистрированы для участия в Законодательном собрании. Будем знать всех кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам. Ну и, соответственно, аналогично по муниципальным выборам».
Также глава облизбиркома высказалась по поводу возможных способов волеизъявления на предстоящих выборах. «Буквально вчера на заседании Центральной избирательной комиссии было принято решение о применении в 33 регионах Российской Федерации дистанционного электронного голосования (ДЭК). Калининградская область вошла в это число, Поэтому можно говорить, что избирателям нашего региона на выборах в сентябре будут доступны все формы и виды и возможности для голосования».
Напомним, голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября.