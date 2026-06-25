Тройная избирательная кампания: облизбирком рассказал об особенностях грядущих выборов

«Этот год станет совмещением федеральной, региональной и муниципальных избирательных кампаний, — рассказала Винярская. — На территории Калининградской области образовано два одномандатных округа на выборах в Государственную Думу. Избирком будет работать с кандидатами, которые выдвинутся по одномандатным округам. Это могут быть кандидаты от политических партий и самовыдвиженцы. Указ о назначении этих выборов опубликован 16 июня, соответственно, мы уже готовы к приёму кандидатов. Политические партии сейчас проводят съезды по выдвижению федеральных партийных списков и, соответственно, списков по одномандатным округам».