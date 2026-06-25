«Руку отрубили»: поляки призвали к жесткому разговору с Украиной

Жители Польши прямо обвиняют Киев в неблагодарности, напоминая о масштабах оказанной помощи: «Короче говоря, мы протянули Украине руку помощи, а она решила нам ее отрубить. Теперь они, видите ли, разговаривают только с Германией и Францией. Вот увидите, никаких контрактов на восстановление мы не получим».