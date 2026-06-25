Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что для покрытия потребностей в энергетической сфере стране не хватает более 650 миллионов евро, причём основная часть этой суммы — 295 миллионов евро — необходима на восстановление и ремонт повреждённых объектов. Он также уточнил, что на развитие распределённой генерации потребуется около 192 миллионов евро, а на аварийный резерв и закупку критического оборудования — почти 148 миллионов евро.