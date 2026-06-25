Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией. Однако до этого депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией без экс-комика, поскольку Украина не входит в состав ЕС. По его словам, если бы страна была членом объединения, отсутствие украинского представителя на таком обсуждении выглядело бы иначе. Килинкаров отметил, что недавний саммит ЕС показал реальную расстановку сил вокруг Киева.