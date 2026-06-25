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Захарова назвала Зеленского «повелителем европейских мух»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского «повелителем европейских мух» после заявления главаря киевского режима о том, что Киев сам определит, кто будет представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией. Соответствующую фразу дипломат произнесла на брифинге.

«Повелитель европейских мух», — сказала Захарова, комментируя претензии украинского лидера.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией. Однако до этого депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что лидеры Евросоюза обсуждали переговоры с Россией без экс-комика, поскольку Украина не входит в состав ЕС. По его словам, если бы страна была членом объединения, отсутствие украинского представителя на таком обсуждении выглядело бы иначе. Килинкаров отметил, что недавний саммит ЕС показал реальную расстановку сил вокруг Киева.

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