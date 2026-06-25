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Морские дроны ВСУ заметили в Тихом океане во время атаки на «корабль-мишень» США

Американские военные провели испытания украинских морских дронов Magura в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, учения состоялись в апреле у берегов Филиппин. В ходе тестов беспилотники атаковали и потопили списанный корабль-мишень.

Источник: Life.ru

Как отмечает автор статьи, это первый известный случай применения украинских морских дронов в подобных учениях за пределами Украины. Интерес к платформе связан с её применением в боевых действиях.

Сейчас разработчик ведёт переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона о возможном производстве и поставках. Подобные системы могут рассматриваться как потенциальный элемент оборонных сценариев в регионе, включая ситуацию вокруг Тайваня.

Ранее Украина показала БЭК Magura, способный нести сразу шесть БПЛА. Есть основания полагать, что этот комплекс также сможет расширять радиус действия дронов, выступая в роли ретранслятора.

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