США и страны Персидского залива опубликовали совместное заявление по Ормузу

Соединенные Штаты Америки и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива опубликовали совместное заявление по итогам министерской встречи по Ормузскому проливу. Министры заявили, что считают безусловную свободу судоходства фундаментальной для безопасности и отвергли любые сборы за пользование проливом или попытки контролировать его.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
В июне США с Ираном согласовали меморандум.
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