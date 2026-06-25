Верховный суд США защитил Bayer от исков по поводу гербицида Roundup

Концерн подал апелляцию на решение суда, отметив в ней, что потребители не могут подавать такие иски в суды штатов, потому что на федеральном уровне — Агентством по охране окружающей среды (EPA) определено, что на гербицидах с глифосатом не надо размещать предупреждение о возможном развитии онкологии. С этим мнением позже согласился и генеральный солиситор США Джон Сауэр, в своем заключении сославшийся на позицию EPA, что «глифосат вряд ли является канцерогеном», и отметивший, что EPA разрешало производство Roundup без предупреждающих надписей.