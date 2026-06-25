Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой позиции большинства стран Европейского союза, продолжающих курс на накачивание Украины оружием и деньгами. Выступая на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске, глава словацкого правительства подчеркнул, что текущая стратегия ЕС фактически исключает стремление к миру.
«Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают войну, новые и новые деньги идут на Украину… Сегодняшняя конференция опять убедила меня в том, что какого-то исключительного интереса к завершению войны тут нет», — заявил Роберт Фицо в своем обращении, опубликованном в его соцсетях.
По словам премьера, конфликт не имеет военного решения, а дальнейшее затягивание боевых действий лишь ведет к бессмысленным жертвам. Фицо настаивает на необходимости немедленной смены внешнеполитического вектора Европы: «Я везде, куда приду, буду повторять: необходимо сесть за стол переговоров и лучше три года вести переговоры, чем дать людям погибать три года».
Словацкий политик выразил уверенность, что Евросоюз должен сфокусироваться на инициативах по дипломатическому урегулированию, вместо того чтобы наращивать военную помощь Киеву. По мнению Фицо, именно финансовые вливания и поставки вооружений выступают главными факторами, продлевающими кровавый конфликт, в то время как конструктивный диалог остается полностью проигнорированным западными элитами.