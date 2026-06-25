«Лучше переговоры, чем смерть»: Фицо обрушился на ЕС

«Мне жаль, что довольно много премьеров и стран Европейского союза поддерживают войну, новые и новые деньги идут на Украину… Сегодняшняя конференция опять убедила меня в том, что какого-то исключительного интереса к завершению войны тут нет», — заявил Роберт Фицо в своем обращении, опубликованном в его соцсетях.