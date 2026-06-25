Захарова не ожидает улучшения отношений России и Британии с новым премьером

Напомним, Кир Стармер официально объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании 22 июня, заявив в шестиминутной речи, что намерен посвятить больше времени семье. Политолог Андрей Кортунов отметил, что отставка была неизбежной, но её не решит проблем партии, поскольку кабинет министров разваливался с апреля, а муниципальные выборы показали слабость лейбористов, и Стармер стал для партии обузой. По его словам, теперь лейбористам нужны новые лица и идеи, чтобы удержать власть, а главным кандидатом на пост преемника он назвал бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнхэма, охарактеризовав его как весьма харизматичного политика.