«И дело не в позиции Москвы. Проблема в том, что нынешний враждебный курс Британии обусловлен антироссийским консенсусом в правящем истеблишменте, который опирается на, по сути, многовековую традицию русофобии во внешней политике Лондона», — сказала Захарова на брифинге.
Дипломат добавила, что следующий премьер, скорее всего, также будет представлять интересы военно-промышленного комплекса и финансовых элит. Она выразила сомнение, что ему удастся переломить ситуацию, но оставила надежду на проявление мудрости и смелости в конкретных шагах. Захарова призвала Лондон отказаться от агрессивной риторики и конфронтации, чтобы вывести отношения из пике и не пересекать опасную черту.
Напомним, Кир Стармер официально объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании 22 июня, заявив в шестиминутной речи, что намерен посвятить больше времени семье. Политолог Андрей Кортунов отметил, что отставка была неизбежной, но её не решит проблем партии, поскольку кабинет министров разваливался с апреля, а муниципальные выборы показали слабость лейбористов, и Стармер стал для партии обузой. По его словам, теперь лейбористам нужны новые лица и идеи, чтобы удержать власть, а главным кандидатом на пост преемника он назвал бывшего мэра Манчестера Энди Бёрнхэма, охарактеризовав его как весьма харизматичного политика.
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