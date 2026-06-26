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Вице-губернатор Потехина: Дефицита школ в Петербурге больше нет

В прямом эфире она объяснила, почему в некоторых районах остается очередь.

Источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Ирина Потехина в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила: дефицит школ в городе ликвидирован. По ее словам, проблема решилась еще в 2024 году, когда построили даже больше учебных заведений, чем требовалось.

— На самом деле дефицит ликвидировали в 2024 году, даже больше школ построили, чем планировали, — рассказала Потехина.

Остаются единичные адреса, где родители могут испытывать неудобства. Например, Петродворцовый район — территория большая, но малонаселенная, поэтому до ближайшей школы некоторым семьям приходится добираться дольше обычного. Но это вопрос транспортной доступности, а не нехватки мест.

Отдельно вице-губернатор остановилась на современных санитарных нормах. Сейчас в школе не должно быть больше 25 учеников в классе. Но если в здании оборудованы просторные рекреационные классы, учреждение может принять больше детей без ущерба для комфорта. Школа на 1300 человек способна вместить 1500 учеников, и никто не будет стеснен.

— Ни каждый регион может построить школу на 1300 человек. Поэтому никакой проблемы нет, но есть буквально точечные места, — подчеркнула Потехина.

Сейчас строительство продолжается в новых микрорайонах. Системная нехватка школ, по заверению Смольного, осталась в прошлом.