Вице-губернатор Потехина: Дефицита школ в Петербурге больше нет

Отдельно вице-губернатор остановилась на современных санитарных нормах. Сейчас в школе не должно быть больше 25 учеников в классе. Но если в здании оборудованы просторные рекреационные классы, учреждение может принять больше детей без ущерба для комфорта. Школа на 1300 человек способна вместить 1500 учеников, и никто не будет стеснен.