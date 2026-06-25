Казахстан опроверг данные о переговорах с ЕС по размещению мигрантов

Казахстан не вел переговоров с Евросоюзом о размещении на своей территории мигрантов из третьих стран, сообщил официальный представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев на брифинге.
«Казахстанская сторона заявляет, что не вела никаких переговоров с Европейским союзом или его государствами-членами о создании на территории Казахстана центров приема, размещения, содержания или транзита лиц, не являющихся гражданами Казахстана и подлежащих возвращению или депортации из европейских государств», — сказал он.
Жетибаев отметил, что переговоры вели об упрощении визового режима и соглашении о реадмиссии (процедура, при которой государство принимает обратно своих граждан, незаконно находящихся на территории другого государства) между Казахстаном и Евросоюзом.
Он заверил, что договоренности по облегчению визового режима не могут служить основанием для принятия каких-либо обязательств по размещению на своей территории граждан других государств.
Ранее Politico со ссылкой на дипломатов написало, что ЕС рассматривает страны Центральной Азии, в том числе Казахстан и Узбекистан, как возможные площадки для размещения центров содержания мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища в Евросоюзе.
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