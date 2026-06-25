Казахстан опроверг данные о переговорах с ЕС по размещению мигрантов

«Казахстанская сторона заявляет, что не вела никаких переговоров с Европейским союзом или его государствами-членами о создании на территории Казахстана центров приема, размещения, содержания или транзита лиц, не являющихся гражданами Казахстана и подлежащих возвращению или депортации из европейских государств», — сказал он.