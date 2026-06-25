Зеленский анонсировал 40-дневную операцию СБУ против России

В последнее время Зеленский делал много воинственный заявлений. Эксперты отмечали, что на фоне продвижения ВС РФ в Константиновке и на многих других направлениях, Киев перешел к откровенному терроризму и психологическим атакам. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов, отмечал, что ВСУ бьют по гражданским объектам в России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. «А то, что на фронте — они как бы за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день, каждый божий день. И придем туда, куда нужно», — выразил уверенность глава государства.