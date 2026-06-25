Зеленский анонсировал 40-дневную операцию СБУ против России

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о разработке и утверждении нового плана действий, направленного на изменение ситуации в зоне боевых действий. По словам главы киевского режима, ключевую роль в этом процессе должна сыграть Служба безопасности Украины, в частности — Центр специальных операций «Альфа».
«Утвердил 40-дневную операцию влияния», — сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале после встречи с и.о. главы СБУ генерал-майором Евгением Хмарой. По словам Зеленского, эта операция будет проводиться «ради побуждения к окончанию войны».
Он обсудил с генералом план дальнобойных ударов и ударов средней дальности и отметил, что ЦСО «Альфа» ялвяется лидером по применению дронов разных типов.
При этом Зеленский неожиданно признал, что существуют «вызовы во внутренней безопасности Украины» и отметил, что эта тема тоже обсуждалась. В подробности вдаваться он не стал.
Напомним, что это не первая инициатива Киева, направленная на эскалацию противостояния в последние дни. Ранее Владимир Зеленский в своем обращении уже заявлял о намерении активизировать боевые действия на крымском направлении, привязав успех готовящихся операций к получению новых поставок вооружений от стран G7.
В последнее время Зеленский делал много воинственный заявлений. Эксперты отмечали, что на фоне продвижения ВС РФ в Константиновке и на многих других направлениях, Киев перешел к откровенному терроризму и психологическим атакам. Президент России Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов, отмечал, что ВСУ бьют по гражданским объектам в России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил. «А то, что на фронте — они как бы за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день, каждый божий день. И придем туда, куда нужно», — выразил уверенность глава государства.
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