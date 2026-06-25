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Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд руб. на восстановление после наводнений

Правительство России направит дополнительно 2,5 млрд руб. из резервного фонда на устранение последствий наводнений. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Правительство России направит дополнительно 2,5 млрд руб. из резервного фонда на устранение последствий наводнений. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Средства пойдут на аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, а также на восстановление пропускной способности русел рек и возведение временных дамб. «Прошу эти вопросы держать на личном контроле, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности», — сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Наводнения возникли в Дагестане и Чечне в конце марта и начале апреля из-за сильных дождей. Были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура.

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