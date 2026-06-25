Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд руб. на восстановление после наводнений

Средства пойдут на аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, а также на восстановление пропускной способности русел рек и возведение временных дамб. «Прошу эти вопросы держать на личном контроле, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности», — сказал господин Мишустин на заседании правительства.