16-летний подросток без прав задавил ребенка на грузовике

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, совершенного несовершеннолетним. В городе Сунжа 16-летний подросток, не имевший водительского удостоверения, сел за руль грузового автомобиля и насмерть сбил восьмилетнего ребенка.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством)», — сообщает СУ СК РФ по Республике Ингушетия.
Трагедия произошла в четверг днем на улице Сейнароева. По версии следствия, юный водитель не справился с управлением, в результате чего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.
В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Параллельно с расследованием уголовного дела свою проверку начала региональная прокуратура. В надзорном ведомстве намерены дать жесткую оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и обеспечении безопасности дорожного движения в регионе.