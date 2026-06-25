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Захарова: Передача оружия ВСУ грозит непредсказуемыми рисками

Россия в контактах с США отмечает, что передача оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в четверг, 25 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия в контактах с США отмечает, что передача оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в четверг, 25 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель в том, — отметила дипломат.

Она добавила, что в вопросе атак ВСУ по Воронежу следует ориентироваться на официальные проверенные источники информации, в частности заявление Министерства обороны России, в том числе в части использованных при обстреле западных систем вооружения, передает ТАСС.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории.

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